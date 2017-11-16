В Запорожской области вспышка кори

В Запорожской области обостряется ситуация с заболеванием населения корью — от опасной инфекции пострадали уже 62 человека, среди которых 14 школьников младших классов в пос. Кушугум.

Как рассказал агентству Интерфакс-Украина директор Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов, вспышка кори в Запорожье, начавшаяся в конце сентября, распространяется по области, и на данный период заболели 62 человека — 42 из которых жители Запорожья, 20 — жители запорожского пос. Кушугум.

По данным Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на днях в пос.Кушугум Запорожского района корью заболели 14 учащихся младших классов.

"Вирус кори был распространен в поселке через медработника, которая работает в запорожской больнице, где находится больной корью. Таким образом, вирус, передающийся воздушно-капельным путем, поразил 14 воспитанников и также сотрудников учебно-воспитательного комплекса "Интеллект. На данный момент все заболевшие находятся в Запорожской инфекционной больнице. Состояние заболевших средней степени тяжести", уточнили медики.

Санитарные службы Запорожья и области проводят активную профилактическую работу — под наблюдением медиков находятся 720 человек, среди которых 618 детей, находящихся в контакте с заболевшими.

Также, специалисты отмечают, что практически все запорожцы, пострадавшие от вируса кори, не имели прививок, которые являются единственным способом защиты от инфекции.

По словам главного педиатра Запорожского городского департамента охраны здоровья Галины Доли, в детских садах и школах города и области активно проводятся вакцинации от кори.

Как сообщалось, первый случай заболевания кори в Запорожье произошел 29 сентября в семье ромов, после чего инфекция активно распространилась по запорожскому поселку, где проживают ромы, а также по городу и области.