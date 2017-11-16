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Новости
Украина
16 ноября 17, 10:38
Переговоры Путина с боевиками - "прокол" Кремля, - Грымчак
Юрий Грымчак
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По словам Грымчака, обсуждение вопроса обмена пленными российской стороны с боевиками – это очередное свидетельство поддержки РФ этих формирований.
Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главарями боевиков ОРДЛО лишь подтверждают, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" являются "прокладками" России. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "112 Украина".

По словам Грымчака, обсуждение вопроса обмена пленными российской стороны с боевиками – это очередное свидетельство поддержки РФ этих формирований.
"Это свидетельствует о том, что "ЛНР", "ДНР" – это не более, чем "прокладки" РФ. Оно и до этого было понятно, но сейчас это имеющийся пример того, что происходит", – заявил он.

Он выразил надежду, что по итогам переговоров обмен пленными на Донбассе все же состоится.

"Любые шаги навстречу освобождению наших заложников – это правильно... Если в результате будут освобождены наши люди, то это, независимо от всех других обстоятельств, хорошая новость", – констатировал Грымчак.


Ранее сообщалось, что СБУ не располагает деталями переговоров президента РФ Владимира Путина с главарями ОРДЛО по вопросу обмена пленными. 

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал позвонить главарям "ДНР" и "ЛНР" Захарчено и Плотницкому и повлиять на обмен пленными между Киевом и боевиками в формате "всех на всех" во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова к обмену пленными в новом формате. Киев подтвердил свою позицию о требовании освободить 87 украинцев и готова к обмену на 309 человек, которых запрашивают ОРДЛО.


Источник: segodnya.ua
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