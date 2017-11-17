В Харькове разоблачили схему в сфере аренды жилья (ВИДЕО)

Аферисты организовали ее в сфере аренды жилья. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дельцы обманули 35 граждан, а общая сумма полученных ими денег составила более 30 тысяч гривен.

Разоблачили мошенников и их преступную схему сотрудники Основянского отдела полиции города Харькова. Во время расследования следователи установили, что злоумышленники под предлогом сдачи жилья в аренду на территории города Харькова и Харьковской области отбирали у людей деньги.

Потенциальных "жертв" злоумышленники находили через Интернет, среди пострадавших в частности являются граждане, которые переехали в Харьков из временно оккупированных территорий. Мошенники подписывали с ними договоры о предоставлении информационных услуг об аренде жилья и указывали "клиентам" адреса квартир, которые фактически никогда собственниками не сдавались.

За свои услуги "посредники" получали от 600 до пяти тысяч гривен. Сейчас полиция задержала четырех подозреваемых. Против них открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Мошенничество. Задержанным сообщено о подозрении и теперь им грозит до трех лет лишения свободы.





Напомним, в Ровенской области в четверг, 16 ноября, сотрудники полиции прикрыли нелегальный цех по изготовлению изделий из янтаря. Его организовал в Украине гражданин Турецкой республики. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, во время обыска правоохранители обнаружили пять станков, а также изъяли около 260 изделий из янтаря, которые на то время были изготовлены.

