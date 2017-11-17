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Украина
17 ноября 17, 11:46
НАБУ начало дело о возможном незаконном обогащении Луценко
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В НАБУ заявили, что досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП начали расследование по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора с предыдущей правовой квалификацией по ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса", - отметили в пресс-службе НАБУ.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 30 октября 2017 года. 

Досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось. 

Бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил у себя в Facebook, что это производство открыто по его обращению.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", - отметил Кузьмин.


12 июля сообщалось, что НАБУ расследует возможное злоупотребление властью при назначении Луценко генеральным прокурором Украины.
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