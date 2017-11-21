В РФ возмущены, что в Киеве залили цементом Вечный огонь

В Министерстве иностранных дел России возмущены инцидентом, произошедшим с Вечным огнем в центре Киева. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"То, что подобная кощунственная акция происходит уже второй раз за месяц, а виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания за осквернение памяти погибших в Великую Отечественную войну, говорит либо о преступном попустительстве со стороны киевских властей, либо об их малодушии и неспособности дать отпор распоясавшимся радикалам. И то и другое отвратительно и вызывает серьезные опасения за будущее Украины, где мы сегодня наблюдаем расцвет неонацизма", — сказано в сообщении.

В ведомстве также обратились к мировому сообществу с призывом жестко осудить вылазки украинских националистов.

Напомним, неизвестные в понедельник, 20 ноября, залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

Аналогичный инцидент произошел в том же месте 7 ноября.