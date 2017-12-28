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28 декабря 17, 09:32
ОБСЕ приветствует освобождение пленных
ОБСЕ
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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными, который произошел в среду, 27 декабря.

Вместе с тем они призывают стороны к полному прекращению огня. Как сказано в сообщении пресс-службы организации, возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий.

Это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом, – заявила Кнайсль.

В свою очередь Гремингер отметил, что подобные акции смогут принести значительные и ощутимые результаты. По его словам, этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней Контактной группой для достижения устойчивого мира, – подчеркнул он

Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе завершился процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 28 декабря, в киевском аэропорту " Борисполь" приземлились два самолета, которые привезли освобожденных в результате обмена пленными из Донбасса.
URA-Inform
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