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Новости
Украина
29 декабря 17, 09:00
Порошенко подписал закон о сельской медицине
сельская медицина
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Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Соответствующий документ предусматривает установить систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности.

А именно обеспечивать работников жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год. Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.

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Как сообщалось ранее, украинский парламент поддержал внедрение в селах телемедицины. Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект. Согласно данному закону – должно произойти внедрение современных технологий по медобслуживанию в селах, в т.ч. с применением телемедицины, особенно если расстояние является критическим фактором для оказания помощи.
URA-Inform
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