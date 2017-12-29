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Экономика и Финансы
28 декабря 17, 18:51
Медреформа стартовала в Украине: что ждет врачей и пациентов
врач
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Минздрав на каждую услугу в больнице рассчитает тариф. По этой ставке государство будет рассчитываться с медиками
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" и "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", чем дал старт принятой ранее медицинской реформе.

Медреформа заработает поэтапно. Сначала в Украине перестроят первичную медпомощь – оплату работы терапевтов, педиатров и семейных врачей. В 2019-2020 реформируют специализированную медпомощь. При этом в медицине появится понятие государственной программы медобслуживания. Эту программу Кабмин ежегодно будет пересматривать и определять, какие медицинские услуги покроет госбюджет, а какие придется оплачивать украинцам. Сайт "Сегодня" узнал, какую часть медуслуг для украинцев заплатит государство, и что поменяется для врачей.
Медуслуги не будут бесплатными

Минздрав определит стоимость каждой медуслуги в больнице. Тариф будет одинаковым для всей страны.  Но заплатит не пациент, а государство. В министерстве такую форму оплаты называют принципом "деньги ходят за пациентом". Чем больше пациентов придут в больницу и получат медпомощь, тем больше заработают врачи.

Однако государство заплатит не за все. Закон, который приняли депутаты, вводит понятие государственной программы медобслуживания. Это пакет услуг и лекарств, которые будут покрываться из госбюджета. Программу ежегодно будет пересматривать Минздрав и согласовывать Кабмин. Но принимать ее будет Верховная Рада во время рассмотрения госбюджета. Медуслуги, которые не попадут в программу, государство не покроет. При этом оплату счетов больниц за электроэнергию, воду, отопление депутаты переложили на местные бюджеты.

По закону, государство гарантирует оплату таких медуслуг:

   -  экстренная медпомощь;
   -  первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра;
   -  специализированная и высокоспециализированная медпомощь;
   -  паллиативная медпомощь;
   -  медреабилитация;
   -  медпомощь детям до 16 лет;
   -  медпомощь в связи с беременностью и родами.

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Часть услуг в больницах станет платной. Фото: AFP / GUILLAUME SOUVANT

"Реформа о том, что государство отходит от пустых обещаний и переходит к конкретике – гарантированному пакету медуслуг. Больницы, в свою очередь, начнут конкурировать за пациента – куда пойдет человек, туда государство направит деньги. Это принцип "деньги ходят за пациентом". Реформа наконец-то определит понятные правила игры. То есть: за что платит государство, что входит в гарантированный пакет, как медики получают вознаграждение", – поясняет менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.

Однако полностью пациенты не будут обеспечены. Ежегодно Минздрав открыто будет отчитываться, на что деньги есть, а на нет. Услуги, которые не войдут в пакет, нужно будет платить из своего кармана. Однако в законе указано, что в больнице может быть не больше 20% платных услуг от общего количества.

С 2018 года в Украине изменится финансирование первичной медпомощи. Специализированная и высокоспециализированная медицина до 2019-2020 года будут работать, как и сейчас. Затем Минздрав введет тарифы на услуги вторичного и третичного звена медицинской помощи.

Что поменяется для врачей и пациентов

Первые изменения коснутся врачей первичной медпомощи – терапевтов, семейных врачей и педиатров. С 1 января 2018 года украинцы должны подписать с врачом первички декларацию – это договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу зарплату. За одного пациента медик получит 370 гривен в год, с 2019 – 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше. При этом доктор может подписать договоры с 2000 пациентами.  Однако эти деньги будет получать не доктор, а больница. Распределять деньги будет главврач. Само соглашение будет в письменной и электронной форме.

В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

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Врачи будут писать отчеты в электронную систему здравоохранения. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Также закон вводит в стране электронную систему здравоохранения. Медкарты украинцев будут электронными, а к врачу можно будет записаться онлайн. В первую очередь к программе присоединятся больницы, в которых уже есть интернет и компьютеры. Позже система заработает по всей стране. Минздрав уже презентовал демонстрационную версию электронной системы ehealth-ukraine.org. По электронной системе больницы будут отчитываться Национальной службе здоровья о предоставленных услугах и получать за свою работу деньги из госбюджета.

Закон заработает после принятия изменений в Бюджетный кодекс. Депутаты уже проголосовали за проект закона в первом чтении.

Что будет с сельской медициной

По законопроекту "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" сельские больницы отремонтируют и обеспечат современным оборудованием, а также построят к ним дороги. На все это планируют выделить 5 млрд грн за два года. Врачей будут привлекать работать в селах бесплатным жильем, транспортом, интернетом и доплатами. Этим медиков обеспечат местные власти. Государство оплатит ремонт, расширение медучреждений, закупку медоборудования и компьютеров.

Главная ставка в реформе сельской медицины делается на компьютеризацию и интернет. Карточки пациентов будут вестись в электронном виде. К тому ж интернет важен врачу для контакта с коллегами и самообучения, считает заведующая "Школы здравоохранения" Киево-Могилянской академии Татьяна Юрочко.

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Консультировать пациентов в селах будут дистанционно. Фото: polit74.ru

"Врачи готовы ехать в села при условии, что у них будет жилье, транспорт и доступ к интернету. Вопрос не только в телемедицине, но и в том, чтобы врач развивался – ему нужен интернет, чтобы быть в курсе событий в медицине", – говорит эксперт.

Сдать анализы или пройти рентген можно будет в селе. В законопроекте говорится, что медучреждения обеспечат мини-лабораториями, портативными диагностическими устройствами и рентген-аппаратами. Центры первичной медицины также обеспечат стоматологическим оборудованием. Диагноз пациенту будут ставить с помощью телемедицины. Медпомощь через телемедицину – это консультирование, диагностика и лечение через электронные устройства, сообщения или видеозвонки. Для измерения физиологических показателей организма используются датчики. Данные о пациенте передаются далее через программу специализированному врачу, который может находиться в другом городе. Например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациента и отправить кардиологу, а тот напишет свое заключение. Этот способ консультации в мире давно не новинка. Но в Украине телеконсультация не развита. Селяне также смогут получит консультацию по телефону или видеосвязи.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала реформу "революцией достоинства в медицине".

Отметим также, сайт "Сегодня" не так давно рассказал читателям, как выбрать семейного врача.

Источник: segodnya.ua
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