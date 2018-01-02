На границе биоконтроль прошли уже 2000 иностранцев

Биометрический контроль при въезде в Украину прошли уже более двух тысяч иностранцев. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"C 00:00 1 января мы ввели биометрический контроль для иностранцев из 70 стран. Обычно, после праздников пассажиропоток уменьшается, но тем не менее по состоянию на 8 утра уже более 2 тысяч иностранцев, попадающих под эту категорию, были взяты отпечатки пальцев. Из двух тысяч более 500 человек являлись гражданами России", - отметил Слободян.

В погранслужбе отметили, что в процессе работы система не давала никаких сбоев. Отпечатки пальцев брались в считанные секунды, как это и предусматривалось.

Также в ГПСУ добавили, что в связи с нововведением никаких конфликтных ситуаций не возникало.

Пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Напомним, биометрический контроль на границе работает в тестовом режиме с 27 декабря.