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Новости
Украина
2 января 18, 16:38
«Ты будешь бояться ходить по ночам!» - угрожали Ноздровской
Ирина Ноздровская
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Кто и когда угрожал Ирине Ноздровской, чье тело утром 1 января нашли в реке в селе Демидов Киевской области?
Ирине неоднократно поступали угрозы от родственников и друзей человека, который два года назад на автомобиле насмерть сбил ее сестру Светлану. Этот человек — племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда. Раньше он был наркоманом — этому есть официальные подтверждения.

- Его дружки не раз угрожали Ирине расправой, — рассказал журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибшей. — Преследовали, запугивали соседей, однажды избили дочь Иры Настю. Ирина рассказывала, как в ее дом бросали петарды, ей поступали сообщения с угрозами. На последнем судебном заседании по делу об убийстве ее сестры отец подсудимого сказал Ирине: «Ты плохо кончишь!» А на предыдущем заседании человек со стороны обвиняемого (точно не знаю, кем он ему приходится) сказал мне: «Ты береги свои очки», а Ире: «Ты будешь бояться ходить по ночам!» Боялась ли Ирина? Не думаю. Она не воспринимала эти угрозы всерьез. У нее была цель — во что бы то ни стало добиться наказания для убийцы. Теперь, после ее гибели, уже нет веры в справедливость…

- Кто этот человек, который угрожал вам с Ириной?

- В Демидове у убийцы есть дружки-наркоманы. Но этот человек не из Демидова. Он появился уже на том этапе, когда дело рассматривал апелляционный суд. Не знаю, кто стоит за этим убийством. С одной стороны, учитывая обстоятельства, все очевидно. 27 декабря Ирина добилась, чтобы виновник аварии не попал под закон об амнистии, а 29-го она пропала. Но с другой стороны: вдруг кто-то просто воспользовался ситуацией? Ее убийство однозначно было спланировано. Насколько мне известно, на теле Ирины все же есть следы побоев, у нее разбит подбородок. А ее руки были скрещены так, как будто ее держали связанной. Кроме дочери, у Иры остались пожилые родители. Они до сих пор не пришли в себя после гибели Светланы, а тут убили и вторую дочь. Боюсь, как бы не было двух похорон подряд. На самом деле убили не только Иру, а всю ее семью…

Как уже сообщалось, тело Ирины Ноздровской сегодня утром нашли в реке в селе Демидов Киевской области. В полиции открыли производство по статье «Умышленное убийство».
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