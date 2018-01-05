Какие книги и песни рекомендует Порошенко украинцам?

Президент Украины Петр Порошенко традиционно в начале года поделился наиболее интересными, по его мнению, книгами и песнями.

Музыку Порошенко советует слушать только украинскую. А вот книги есть и зарубежных авторов.

Музыка

По словам Порошенко, украинская музыка в 2017 году сделала значительный шаг вперед.

"Появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - добавил президент.

Плейлист от президента выглядит следующим образом:

1. Riffmaster - Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення.

На первом месте у Порошенко военная песня о спецназе.



2. ONUKA – VSESVIT

ОNUKA – это украинский электро-фольк, который в 2017 году начал завоевывать популярность и в Европе. Выступление ONUKA в последний день "Евровидения 2017" стало настоящим фурором и покорило иностранных слушателей. Последний мини-альбом ONUKA "Vidlik" даже попал в чарты iTunes нескольких европейских стран.

Порошенко тоже решил не отставать от трендов.

3. THEHARDKISS - Журавлi

“Я так часто пишу о драмах, а тут мне захотелось создать светлую песню, захотелось светлой нежности. Эта песня не похожа на то, что мы делали раньше. Я сомневалась, возьмем ли мы ее в работу. Но реакция Вала, ребят-музыкантов и всех наших друзей на Журавлі была настолько трогательной, что сомнений не осталось”, – рассказывает о песне Журавлі солистка THEHARDKISS Юлия Санина.

4. Pianoбой – Вітчизна

Песню Родина Дмитрий Шуров написал еще в 2012 году.

А в 2017 он представил ее украиноязычную версию. По словам музыканта, создание новой версии стало для него настоящим испытанием, поскольку его песня уже за четыре года успела глубоко укорениться в нем. Благодаря успешной работе над аранжировкой и новым текстом Вітчизна заиграла новыми красками и рассказала уже другую историю человека, который вынужден бороться за целостность и свободу родной земли.





5. DakhaBrakha - Monakh

6. Марш Нової Армії - Воплі Відоплясова

Видео к этой песне выпустили ко Дню вооруженных сил Украины. Олег Скрипка рассказал, что находясь на фронте с концертами, он познакомился с солдатом-добровольцем Ариславом Пастернаком. Во время почтения памяти воинов, погибших накануне от вражеского минометного огня, родилась идея песни – марша украинской армии.

"Причем не обычного торжественного марша, который все привыкли слышать на военных парадах. Речь идет про гимн украинских героев. Которые выстояли в Иловайске, Дебальцево, Песках, Авдеевке, других городах и поселках Донбасса. Которых даже враг назвал киборгами за стойкость, проявленную в Донецком аэропорту", - подчеркнул Скрипка.

7. Тина Кароль - "Перечекати"

Удивительная история о ментальной связи, испытании и долгожданной встрече – так песню описывает сама Кароль. Порошенко любит песни о любви? Или хочет понравиться многочисленной женской армии поклонниц Кароль?

Книги

Порошенко говорит, что из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение у него остается очень мало.

1. "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаева и Алима Алиева.

Первая книга, которую советует Порошенко рассказывает о биографии лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева.

В основу книги легли материалы, полученные из более, чем 50 часов интервью, записанных на протяжении 2014-2016 годов в нескольких странах, от аннексии до победы Джамалы на «Евровидении-2016» и освобождения сына Мустафы − Хайсера Джемилева, которые сопровождаются комментариями известных личностей, хорошо знакомых с Джемилевым, рассказывают о жизни лидера крымскотатарского народа и о крымскотатарском диссидентском движении. В книге представлены уникальные фотографии, в том числе предоставленные авторам самим Джемилевым.

2. "Любомир Гузар. Хочу быть человеком", Екатерина Щеткина.

Гузар умер в 2017 году. “Если бы мне предложили подобрать прилагательное, которое точно соответствует образу патриарха Гузара, я бы не колебалась ни секунды – бесстрашный”, - пишет Щеткина.

"Хочу быть человеком" — рефрен последних лет Блаженнейшего — на самом деле, самая настоящая молитва.

3. "Война с Россией", Ричард Ширрефф (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохина).

Это книга о гипотетической войне Москвы и Брюсселя.

4. “Цивилизация. Как Запад стал успешным", Нил Фергюсон.

Глобальное доминирование западной цивилизации является важным феноменом последних пяти-шести столетий. Почему произошло перераспределение власти, при котором высокоразвитый и сильный Восток сдал свои позиции?

Фергюсон считает, что виной всему - основные принципы и установки капитализма, который, собственно, и держит на плаву нашу цивилизацию.

Известный британский историк, журналист, профессор Гарварда, старший научный сотрудник Оксфорда и Стэнфорда преподает историю с такой страстью и убедительностью, что порой становится стыдно за незнание определенных фактов и следование медийным штампам.

5. "Шевченко от А до Я", Леонид Ушкалов.

Личность Тараса Шевченко для многих украинцев ассоциируется, скорее с памятниками на главных площадях и образом Кобзаря, нежели с человеком и его творчеством. Книга Леонида Ушкалова помогает увидеть Тараса Шевченко с неожиданной стороны, как человека со своими вкусами, предпочтениями, убеждениями.

"Очень импонирует художественный взгляд на Шевченко, прежде всего, как человека, не только поэта. Это светлые и жизнеутверждающие зарисовки о великом украинце, полны света, радости, веры и надежды. Эта книга подтверждает, что наше наследство таит в себе огромные сокровища и стоит того, чтобы к нему возвращаться", - объясняет Порошенко.

Также президент советует хотя бы просмотреть издание "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой с фотографиями монументальных советских мозаик.