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Украина
7 января 18, 11:43
Кровавое убийство произошло на Подоле в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
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Тело мужчины нашли возле входа в подъезд жилого дома.

Сегодня, 7 января, в Киеве на улице Константиновской произошло убийство. Об этом сообщает в Facebook Киев оперативный.

Как отмечается, ночью на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 (Подол), убит человек.


По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры на втором этаже на улицу. Соседи также добавили, что в этой квартире постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли мертвого мужчину возрастом около 40 лет.











Также, на место были направлены кинологи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.
Korrespondent
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