Кровавое убийство произошло на Подоле в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 7 января, в Киеве на улице Константиновской произошло убийство. Об этом сообщает в Facebook Киев оперативный.

Как отмечается, ночью на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 (Подол), убит человек.



