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Новости
Украина
7 января 18, 17:00
Дело Ноздровской: к расследованию привлекли 300 полицейских
Ноздровская
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Правоохранители воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра.

К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены 300 сотрудников Национальной полиции. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на официальном сайте МВД.

По словам Ярового, 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию убийства Ноздровской, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

"Работа над расследованием убийства Ирины Ноздровской продолжается несмотря на рождественские праздники и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела", - отметил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что по состоянию на сегодня правоохранители полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра, а также частично в село Демидов, где она проживала.

Аброськин также отметил, что сейчас продолжается процесс установления свидетелей. Кроме того, Аброськин добавил, что сейчас у полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, но о них будет сообщено только после их завершения.

Напомним, 1 января в Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской.

Ход расследования по факту убийства адвоката Ирины Ноздровской взят на особый контроль прокуратурой Киевской области.

 
Korrespondent
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