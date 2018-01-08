В Крыму протестуют против реконструкции дворца а Бахчисарае

В соцсетях проходит кампания протеста против уничтожения Ханского дворца под видом его реставрации. Интернет-общественность настаивает: работы на территории бывшей резиденции крымских ханов должны быть немедленно остановлены. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Активисты просят пользователей социальных сетей оставить жалобу на работу российских реставраторов на странице ханского дворца в Facebook. Их главное требование: никаких "реставрационных" работ до приезда в Бахчисарай экспертов из ЮНЕСКО.

Основанием для возмущения общественности стали фото- и видеоматериалы, сделанные крымскими активистами. По их мнению, вместо реставрационных работ, в которых действительно нуждается ханский дворец, его подвергли широкомасштабному ремонту. В результате на месте уникального памятника истории и архитектуры может оказаться новодел из железа и бетона.

Свою обеспокоенность судьбой ханского дворца выразило и Министерство культуры Украины. Оно намерено обратить внимание на сложившуюся ситуацию международных организаций, в том числе ЮНЕСКО.

Назначенная Кремлем власть Крыма все отрицает и даже зовет представителей Министерства культуры Украины на экскурсию после завершения работ во дворце.

Однако многие эксперты опасаются, что работы в ханском дворце нанесут непоправимый вред этому уникальному памятнику истории и культуры крымских татар. Такого мнения, среди прочих, придерживаются экс-руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.

По ее словам, после такого ремонта "объект становится новоделом, не имеющим исторической ценности".

Напомним, в Симферополе обыскали крымских татар.

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