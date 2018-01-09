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Украина
8 января 18, 22:00
Названо имя убийцы Ноздровской
Ирина Ноздровская
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Мужчина якобы приходится отцом Дмитрию Россошанскому
Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого задержали правоохранители, оказался Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в 2015 году сбил сестру Ноздровской — Светлану Сапатинскую.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности задержания подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. В частности, министр отметил, что улики "более чем веские".

Напомним, сегодня в полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской.

1 января под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 29 декабря, обнаружили бездыханной в местной реке.

В свою очередь в полиции озвучили версии мотива преступления.Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП.

В свою очередь уполномоченный президента по правам человека Михаил Чаплыга считает, что Ноздровскую можно было спасти от убийства. Правозащитник указал на бездеятельность правоохранительной системы в данном вопросе.

Источник: segodnya.ua
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