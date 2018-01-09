Названо имя убийцы Ноздровской

Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого задержали правоохранители, оказался Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения.
Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в 2015 году сбил сестру Ноздровской — Светлану Сапатинскую.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности задержания подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. В частности, министр отметил, что улики "более чем веские".
Напомним, сегодня в полиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской.
В свою очередь в полиции озвучили версии мотива преступления.Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП.
В свою очередь уполномоченный президента по правам человека Михаил Чаплыга считает, что Ноздровскую можно было спасти от убийства. Правозащитник указал на бездеятельность правоохранительной системы в данном вопросе.