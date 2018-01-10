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Новости
Украина
9 января 18, 21:23
Как вести себя в случае покупки некачественного товара?
Павел Петренко
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Министр юстиции открыл рубрику бесплатных правовых советов для граждан Украины.
Глава министерства юстиции Павел Петренко открыл в своих профилях в социальных сетях рубрику бесплатных правовых советов. Об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

«Мы также будем публиковать для вас памятки #НаКоженДень по наиболее актуальным вопросам. Надеюсь, они будут для вас полезными», - пишет Петренко.

Так, сегодня, 9 января глава Минюста заявил, что если гражданин Украины приобрел некачественный товар, то он вправе требовать пропорционального уменьшения цены, устранения недостатков бесплатно либо возмещения расходов на устранение неполадок.

Также, в случае выявления существенных недостатков, может быть расторгнут договор покупки, товар можно заменить у продавца на аналогичный или потребовать возмещения потраченной на него суммы.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко пообещал начать разработку законодательного механизма оборота bitcoin в Украине, после того, как все соответствующие нормативы согласуют в Нацбанке.
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