Савченко могут сообщить о подозрении в подготовке теракта

Внефракционному народному депутату Надежде Савченко могут вручить уведомление в подозрении в подготовке террористического акта и покушения на первых лиц государства вместе с арестованным главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном, сообщает Insider.





Ряд высокопоставленных собеседников рассказали изданию, что депутат фигурирует на видео, где обсуждаются организация нападений на Верховную Раду и должностных лиц, включая президента Петра Порошенко.





По одной из версий, план обсуждался во время распития спиртных напитков в одном из киевских отелей. Савченко якобы уговаривала совершить преступления военнослужащих, которые и задокументировали эти разговоры.





Собеседники не исключили, что в ближайший четверг, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко может внести в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности.





Как сообщалось, Савченко вызывают на допрос в СБУ 15 марта. Политик, которая сейчас находится в ЕС, пообещала вернуться в Киев и прийти на допрос.





Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.





Луценко сообщил, что Савченко во вторник, 13 марта, вызывается на допрос в СБУ в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.





Однако в пресс-службе нардепа отметили, что повесток, приглашений или каких-либо других документов Савченко не получала. Сама Савченко заявила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".





Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели.





О подозрении Рубану сообщили по ч.1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием), ч.1 статьи 14 (приготовление к преступлению), ч.3 статьи 258 (террористический акт). В частности, он подозревается в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.





Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на два месяца без права внесения залога.





По словам главы СБУ Василия Грицака, в деле о подготовке терактов будут и другие фигуранты. В частности, в обвинительном акте упоминается экс-помощник Савченко Олег Мезенцев.



