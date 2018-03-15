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Новости
Украина
15 марта 18, 12:50
Нардепа Савченко исключили из комитета нацбезопасности
Савченко
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Народного депутата Надежду Савченко исключили из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободили от обязанностей члена этого комитета.

Верховная рада Украины в четверг, 15 марта, проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что за проект постановления проголосовал 261 депутат.

"Исключить Савченко Надежду Викторовну - народного депутата Украины, фракция политической партии Всеукраинское объединение Батькивщина - из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в постановлении.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко считает, что в ближайшее время в Раду могут внести представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

В то же время народный депутат Украины от Народного фронта, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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