Валерия Гонтарева прибыла в Раду

В четверг, 15 марта, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, и ее возможный преемник Яков Смолий прибыли в Верховную Раду, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что во время традиционного перерыва в утреннем пленарном заседании Гонтарева и Смолий заняли места в одной из лож сессионного зала.

В повестке дня парламента на четверг, опубликованной на сайте Верховной Рады, стоит ряд кадровых вопросов, в частности увольнение нынешней главы НБУ и назначение нового руководителя.

Ранее фракции парламента высказывались за то, что Гонтареву следует заслушать в парламенте об итогах ее работы.

Ранее планировалось, что 1 марта нардепы заслушают отчет действующей главы Национального банка Гонтаревой, а потом проголосуют за ее увольнение. Однако позже выяснилось, что отставка Гонтаревой переносится.

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