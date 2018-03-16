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16 марта 18, 00:19
Савченко вывели из зала Рады из-за угрозы
Савченко
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В парламенте говорят, что нардеп якобы пришла на заседание с оружием и гранатами
Народного депутата Надежду Савченко вывели из зала заседания Верховной Рады, так как якобы появились некие признаки угрозы с ее стороны для окружающих. Об этом рассказала журналистам народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

После заявлений генпрокурора о намерении атаковать Раду, Савченко теперь опасаются в парламенте.

"Вы знаете, что Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной Рады. Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", – заявила Луценко.


Также она отметила, что скандальному нардепу дадут возможность выступить в парламенте и объясниться.

"Каждый депутат имеет право на выступление, каждый депутат имеет право на слово в ВР. Если Савченко попросит такое слово, беспрекословно она будет иметь право на объяснение, как и каждый депутат. Это его право в обязанность отчитываться перед избирателями", – сообщила представитель президента в ВР.
 
В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что по слухам, Савченко имела при себе оружие и гранаты и еще раз призвала к государственному перевороту.

yuii

Как сообщалось, сегодня в Верховную Раду внесли представления на задержание и арест нардепа.

Немногим ранее Рада приняла важное решение по Савченко. Ее исключили из состава комитета по нацбезопасности и обороне. Это решение поддержал 261 парламентарий.


Источник: segodnya.ua
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