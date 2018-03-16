Савченко вывели из зала Рады из-за угрозы

Народного депутата Надежду Савченко вывели из зала заседания Верховной Рады, так как якобы появились некие признаки угрозы с ее стороны для окружающих. Об этом рассказала журналистам народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.





После заявлений генпрокурора о намерении атаковать Раду, Савченко теперь опасаются в парламенте.





"Вы знаете, что Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной Рады. Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", – заявила Луценко.









Также она отметила, что скандальному нардепу дадут возможность выступить в парламенте и объясниться.





"Каждый депутат имеет право на выступление, каждый депутат имеет право на слово в ВР. Если Савченко попросит такое слово, беспрекословно она будет иметь право на объяснение, как и каждый депутат. Это его право в обязанность отчитываться перед избирателями", – сообщила представитель президента в ВР.

В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что по слухам, Савченко имела при себе оружие и гранаты и еще раз призвала к государственному перевороту.













Как сообщалось, сегодня в Верховную Раду внесли представления на задержание и арест нардепа.











