Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.42
USD
26.27
RUB
0.46
EUR
32.49
USD
26.40
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 марта 18, 23:51
Обыски в "Новой почте": Что искали?
Новая почта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
1/5 (1 голос)
Обыски проходили по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах
Обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook. 

По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении. 

Сарган отметила, что Луценко берет под свой контроль расследование в уголовном производстве. Она также подчеркнула, что в случае, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто.
 

Напомним, в мае 2017 года пресс-служба "Новой почты" сообщала, что сотрудники Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании, куда поступают посылки с международных направлений.

В июне прошлого года "Новая почта" сообщила, что временно не может обслуживать клиентов из-за хакерской атаки на компьютерную систему компании.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Холодницкому пытались дать взятку в $300 тысяч (фото)
В Минсоцполитики проходит обыск
Неожиданные обыски в Минюсте: в НАБУ пояснили свои действия
Дело на 700 миллионов: силовики провели более 40 обысков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генпрокуратура обыскивает офисы Новой почты
noimageВ базу Миротворца внесли Савченко
noimageСавченко обвиняет украинскую власть в войне на Донбассе
noimageСавченко вывели из зала Рады из-за угрозы
noimageВ центре Киева загорелся дом (ФОТО)
Лента новостей