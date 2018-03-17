Обыски в "Новой почте": Что искали?

Обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.





По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.





"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.





Сарган отметила, что Луценко берет под свой контроль расследование в уголовном производстве. Она также подчеркнула, что в случае, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто.





Напомним, в мае 2017 года пресс-служба "Новой почты" сообщала, что сотрудники Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании, куда поступают посылки с международных направлений.





В июне прошлого года "Новая почта" сообщила, что временно не может обслуживать клиентов из-за хакерской атаки на компьютерную систему компании.



