Вербное воскресенье 2020: история, традиции, приметы

История этого двунадесятого праздника уходит корнями в 30 год нашей эры. Согласно легенде Иисус прибыл на осле в Иерусалим. До этого времени он три года скитался, проповедуя слово Божие. Именно тогда в так называемое Пальмовое воскресенье Христа встречали аплодисментами, а дорогу перед ним устилали одеждой и пальмовыми ветвями.





Картина, изображающая Пальмовое воскресенье (фото: mana.su)

Дерево выбрано не случайно, ведь древние иудеи считали его священным и верили, что пальма передает земле магическую силу, а значит способствует плодородию.

Большинство христиан живут в природных условиях, где не растут тропические деревья. Ветки пальмы на постсоветском пространстве заменили вербными, в Италии - оливковыми, во Франции - розмариновыми.





Традиции Вербного воскресенья

Символ Вербного воскресенья - веточки вербы приносят в дом накануне вечером. Утром, в воскресенье, их необходимо освятить в церкви. После освящения вербу считают поистине волшебной, ей приписывают множество положительных качеств. По традиции она защищает жилище от злых духов, пожаров, а если скормить почки домашним животным, - они не будут болеть.

Вербное воскресенье торжественно не отмечают, ведь праздник выпадает на дни Великого поста, когда запрещены шумные гулянья. Нельзя заниматься уборкой или шить. Зато можно пересаживать комнатные растения. Подобные действия помогут разбогатеть, были уверены люди.

В древности считали, что в Вербное воскресенье за обеденным столом должна собраться вся семья. На столе могут присутствовать злаковые блюда, постная выпечка, без мяса, но разрешается рыба и в небольших количествах вино. Вся пища на столе не должна быть горячей.

Освящение вербы (фото: mana.su)

В целительные способности веток вербы верят до сих пор. Больного человека надо легонько поколотить освященными веточками по спине, приговаривая слова: "Верба, верба, вербочка, Золотая вербочка. А я вербой похлещу, и скажу присловье: Верба, дай, здоровья!". Сейчас в Украине продолжают эту традицию и говорят - "Не я бью, верба бьет".

Выбрасывать освященные веточки вербы нельзя, - можно навлечь на семью бедность и болезни. Ветки весь год держат в доме, возле икон, а потом сжигают либо относят к реке и пускают по течению. Раньше веточки вербы вкладывали в руки покойнику поскольку верили, что от воскреснет и встретит в загробной жизни Христа.

По поверью верба впитывает всю негативную энергию дома, поэтому через 12 месяцев старые ветки заменяют новыми. В некоторых странах прошлогоднюю вербу относят на могилы умерших родственников.





Приметы на Вербное воскресенья

Раньше люди очень серьезно относились к приметам, особенно в дни больших церковных праздников. С Вербным воскресеньем связывают такие приметы: