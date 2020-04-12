Что нужно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

Что православные христиане непременно делают в память о вхождении Иисуса Христа в Иерусалим. Как правильно встретить праздник Вербного воскресенья, чтобы удача сопутствовала весь год.
12 апреля - Вербное воскресение. Считается, что в этот день Иисус вошел в Иерусалим, где народ приветствовал его пальмовыми ветвями. В Украине же такие деревья почти не растут, поэтому их заменили на веточки вербы - "котики".
Кроме того, в наших краях языческие и христианские традиции тесно переплелись, поэтому многие поверья и традиции берут свое начало от наших предков.
Что нужно делать в Вербное воскресенье 2020
- Освятить ветки вербы в церкви.
- Хранить освященную вербу нужно целый год - у иконы.
- В Вербное воскресенье нужно расчесывть волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". Затем расческу положить в воду и ею полить иву.
- Если в Вербное воскресенье пересадить комнатное растение, то оно будет отлично расти и привлекать в дом достаток.
- Дом можно украсить веточками вербы, предварительно освященным в церкви. Они будут защищать жилище от сглаза и порчи на его обитателей. Важно помнить, что верба должна иметь почки.
- К близким людям после прихода из церкви нужно касаться вербой, желая здоровья и счастья.
- В праздник Вербного воскресенья целители на весь год делали из вербы различные отвары и порошки от разных болезней.
- Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы юноши, а девушки - для помощи в зачатии ребенка.
- Когда начинается посевной сезон, то на поле обязательно втыкают в землю ветку вербы. Это способствует богатому урожаю и спасает от вредителей.
- Утром в воскресенье нужно вбить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарит решительность.
В этот день существуют особые запреты, которые стараются соблюдать. Многие из них пришли к нам с языческих времен.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
- В Вербное воскресенье нельзя срезать ветки с тех деревьев, что растут около кладбища или у которых есть дупла.
- В этот день нельзя веселиться и употреблять много алкоголя, а также ссориться.
- Не стоит работать, лучше уделить этот день молитвам.
- Еда должна быть постной. Допустимо лишь немного рыбы, красного вина и растительное масло.
- В Вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу.
- В этот день в народе не принято расчесывать и красить волосы, так как можно навлечь на себя болезни и беду (запутать судьбу).
- Также не стоит шить, вязать, вышивать, колоть дрова, стирать.
- Лучше не смотреть телевизор и не сидеть в интернете.
- В Вербное воскресенье желательно не заниматься работами по саду или огороду.
- В народе существует поверье, что нельзя проводить поминальный обед в Вербное воскресенье.
- Посещение кладбищ несет печальные эмоции, способные омрачить этот праздник. Поэтому, если было принято решение о посещении кладбища, лучше заранее заехать в церковь и помолиться за упокой души человека, на могилу которого едете. Можно возложить и освященные ветки ивы.
- В этот скот оставляли дома, так как боялись, что на него нападут злые духи.
- Также в Вербное воскресенье не принято отказывать просящему.