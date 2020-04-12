Что нужно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

Что православные христиане непременно делают в память о вхождении Иисуса Христа в Иерусалим. Как правильно встретить праздник Вербного воскресенья, чтобы удача сопутствовала весь год.





12 апреля - Вербное воскресение. Считается, что в этот день Иисус вошел в Иерусалим, где народ приветствовал его пальмовыми ветвями. В Украине же такие деревья почти не растут, поэтому их заменили на веточки вербы - "котики".





Кроме того, в наших краях языческие и христианские традиции тесно переплелись, поэтому многие поверья и традиции берут свое начало от наших предков.





Что нужно делать в Вербное воскресенье 2020





- Освятить ветки вербы в церкви.

- Хранить освященную вербу нужно целый год - у иконы.

- В Вербное воскресенье нужно расчесывть волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". Затем расческу положить в воду и ею полить иву.

- Если в Вербное воскресенье пересадить комнатное растение, то оно будет отлично расти и привлекать в дом достаток.

- Дом можно украсить веточками вербы, предварительно освященным в церкви. Они будут защищать жилище от сглаза и порчи на его обитателей. Важно помнить, что верба должна иметь почки.

- К близким людям после прихода из церкви нужно касаться вербой, желая здоровья и счастья.

- В праздник Вербного воскресенья целители на весь год делали из вербы различные отвары и порошки от разных болезней.

- Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы юноши, а девушки - для помощи в зачатии ребенка.

- Когда начинается посевной сезон, то на поле обязательно втыкают в землю ветку вербы. Это способствует богатому урожаю и спасает от вредителей.

- Утром в воскресенье нужно вбить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарит решительность.



