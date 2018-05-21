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Новости
Украина
20 мая 18, 21:42
Военные ООС нанесли сокрушительный удар боевикам. ВИДЕО
АТО
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В сети появилось видео, как украинские воины Операции объединенных сил наносят эффектный удар по позициям боевиков на Донбассе.

Произошло это на одном из опасных направлений. Кроме того, враг понес серьезные потери

Воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери. Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» на своей странице в Facebook.

«В результате провокационных действий российско-террористических войскпо мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений», — отметил он.

Как подчеркнул воин, эти кадры можно просматривать вечность.

В ролике, в частности, можно увидеть, как горят, а потом взрываются враждебные окопы.



Напомним, вечером 17 мая пророссийские боевики обстреляли из пушек поселок Троицкое Попаснянского района.

Во время обстрела семья — отец, мать и два сына, спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда им показалось, что опасность миновала, они вышли наружу. В это время прилетел последний снаряд и взорвался на их дворе. В результате погиб отец и 12-летний сын.

Раненая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее 18-летний старший сын получил осколочное ранение ног.

Источник: Ракурс
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