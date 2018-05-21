Военные ООС нанесли сокрушительный удар боевикам. ВИДЕО

Произошло это на одном из опасных направлений. Кроме того, враг понес серьезные потери
Воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери. Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» на своей странице в Facebook.
«В результате провокационных действий российско-террористических войскпо мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений», — отметил он.
Как подчеркнул воин, эти кадры можно просматривать вечность.
В ролике, в частности, можно увидеть, как горят, а потом взрываются враждебные окопы.
Напомним, вечером 17 мая пророссийские боевики обстреляли из пушек поселок Троицкое Попаснянского района.
Во время обстрела семья — отец, мать и два сына, спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда им показалось, что опасность миновала, они вышли наружу. В это время прилетел последний снаряд и взорвался на их дворе. В результате погиб отец и 12-летний сын.
Раненая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее 18-летний старший сын получил осколочное ранение ног.
Источник: Ракурс