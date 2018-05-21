Военные ООС нанесли сокрушительный удар боевикам. ВИДЕО

Произошло это на одном из опасных направлений. Кроме того, враг понес серьезные потери

Воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери. Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» на своей странице в Facebook.

«В результате провокационных действий российско-террористических войскпо мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений», — отметил он.

Как подчеркнул воин, эти кадры можно просматривать вечность.

В ролике, в частности, можно увидеть, как горят, а потом взрываются враждебные окопы.



