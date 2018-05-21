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Новости
Украина
21 мая 18, 12:07
Украинские военные взяли в плен трех боевиков (ФОТО)
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Разведывательно-диверсионная группа “Донбасс” ВСУ накануне вечером ликвидировала одного и взяла в плен трех боевиков.

В воскресенье поздно вечером разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" Вооруженных сил Украины провела рейд в тылу противника, в ходе которого ликвидировала одного боевика и взяла в плен еще троих, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В обнародованном в понедельник утром на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении отмечается, что бойцы 46 ОШБ ВСУ выполняла боевую задачу в тылу противника с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов.





"В ходе проведения рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трех захватили в плен. Потерь среди наших воинов нет. Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия", - говорится в информации.

В пресс-центре штаба ООС отметили, что командир группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам.

Вместе с тем, командир батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") в своей странице в Фейсбуке рассказал некоторые подробности о рейде его подчиненных. В частности, он сообщил, что выход на огневые позиции противника разведывательно-диверсионная группа батальона осуществила в районе н.п. Гольмовский (Донецкая обл. находится под контролем "ДНР").

"В ходе проведения боевой операции, решительными действиями бойцов во главе с заместителем командира батальона, один террорист был уничтожен (уроженец г.Белгород, РФ) и еще трех боевиков с оружием захватили в плен (уроженцы городов Енакиево и Горловки)", - написал комбат "Донбасса".
telegraf.com.ua
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