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Новости
Украина
22 мая 18, 09:23
В Борисполе 6 человек насмерть отравились алкоголем
алкоголь
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Во время застолья компания из 7 человек употребила суррогат. Выжить удалось только одному из них.

21 мая в Борисполе суррогатным алкоголем отравились семеро людей. Все они были из одной компании и выпивали в частном доме. Люди попали в местную больницу без сознания, где позже шестеро умерли.

- 22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в городе Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания, - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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kp.ua
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