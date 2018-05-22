В Борисполе 6 человек насмерть отравились алкоголем

21 мая в Борисполе суррогатным алкоголем отравились семеро людей. Все они были из одной компании и выпивали в частном доме. Люди попали в местную больницу без сознания, где позже шестеро умерли.

- 22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в городе Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания, - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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