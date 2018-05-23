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Новости
Украина
22 мая 18, 22:40
3 признака поддельных лекарств: как распознать фальсификат
врач
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Подделка лекарств – является на сегодняшний день серьезной проблемой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый продукт, в странах с низким и средним уровнем жизни, является поддельным. Как отличить подделку от оригинала?
Хотя у нас в стране функционирует система государственного контроля качества лекарственных средств, вероятность натолкнуться на подделку, когда вы покупаете препараты в свою домашнюю аптечку, все еще весьма высока.

Глава медицинского ведомства Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как можно защитить себя от некачественной продукции и по каким признакам распознать подделку.

Проверяйте аптеку. Глава Минздрава настоятельно рекомендует покупать лекарства в аптечных учреждениях. Избегая покупки препаратов в киосках, подземных переходах, интернете или просто у частных лиц.



Она напоминает, что каждая аптека должна иметь лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами. Информацию об этом должна быть в уголке потребителя или у провизора аптеки. Адрес аптеки, указанный в лицензии, должен обязательно совпадать с фактическим.

Внимательно осмотрите упаковку. Упаковка не должна быть повреждена, разорвана или примята. Каждое лекарственное средство имеет две упаковки – первичную и вторичную. Первичная упаковка (ампула, блистер, флакон) непосредственно контактирует с лекарственным средством. Вторичная (обычно, картонная коробка), защищает первичную упаковку от повреждения. Ульяна Супрун советует: обязательно проверяйте данные на обоих упаковках (название, наименование производителя, его адрес, лекарственная форма и состав, регистрационный номер и номер серии, срок годности и т. д.) – они должны совпадать.

Также на упаковке с 2010 года, согласно закону Украины, маркировка должна дублироваться шрифтом Брайля для людей с проблемами со зрением. Хотя существуют исключения. О них вы можете узнать здесь http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1044-10.

Будьте внимательны, предостерегает глава медицинского ведомства страны, нарушение целостности упаковки и ее маркировки может свидетельствовать о том, что перед вами фальсификат.

Если у вас остались сомнения вы можете:



- попросить у провизора лицензию на лекарственны препарат;
- обратиться в территориальное отделение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотическими веществами;
- проверить наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины самостоятельно по ссылке http://www.drlz.com.ua/;
- посмотреть информацию о выявленных фальсификациях на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотическими веществами http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/index;
или на ресурсе Лики контроль https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.hitmax.liki
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