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Новости
Украина
23 мая 18, 08:17
Порошенко подписал указ о прекращении договора Украины с СНГ
СНГ
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Этим документов вводится в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 19 мая подписал указ №139 / 2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Документ вступил в силу со дня публикации.

Ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Украина  была в  СНГ с 1991 года. В январе 1993 года в Минске Киевом не был подписан Устав Содружества.
kp.ua
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