Порошенко подписал указ о прекращении договора Украины с СНГ

Президент Украины Петр Порошенко 19 мая подписал указ №139 / 2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Документ вступил в силу со дня публикации.

Ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Украина была в СНГ с 1991 года. В январе 1993 года в Минске Киевом не был подписан Устав Содружества.