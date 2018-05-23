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Новости
Украина
23 мая 18, 15:26
Кто продает школьникам газовые балончики?
Владимир Гройсман
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Владимир Гройсман поручил провести в школах разъяснения среди детей о неприемлемости распыления баллончиков.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал провести в школах разъяснительную работу с учениками относительно пользования газовыми баллончиками.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает корреспондент.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей с точки зрения неприемлемости таких действий", - отметил Гройсман.

Глава правительства прибавил, что к разъяснительной работе также должна приобщиться полиция.
telegraf.com.ua
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