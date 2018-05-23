Кто продает школьникам газовые балончики?

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал провести в школах разъяснительную работу с учениками относительно пользования газовыми баллончиками.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает корреспондент.

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Национальная полиция вместе с СБУ в настоящий момент совместно работают над тем, чтобы обнаружить, есть ли связь между этими случаями или это уже пошла некоторая волна. Нужно определить, кто продает эти баллончики, как они попадают в руки детей. Я просил бы в школах усилить работу по разъяснению среди детей с точки зрения неприемлемости таких действий", - отметил Гройсман.

Глава правительства прибавил, что к разъяснительной работе также должна приобщиться полиция.