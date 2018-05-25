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Новости
Украина
25 мая 18, 10:51
Черкасского депутата убил его бывший охранник (ВИДЕО)
Убийство Гуры
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Гуру застрелил его бывший охранник Гончар
По данным СМИ, мужчина дважды выстрелил в грудь и голову депутата, после чего отстреливался от полиции.

Депутат Черкасского облсовета от ВО Батькивщина Сергей Гура был убит его бывшим охранником Николаем Гончаром. Об этом сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В 18:20 в помещении офиса на ул. Крещатик, 221, состоялась стычка между Гурой и гражданином Николаем Гончаром, который ранее работал охранником Гуры. В результате последний, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с Гурой", - рассказал один из правоохранителей.

По данным издания Обозреватель, Гончар дважды выстрелил в грудь и голову депутата.

Сам нападавший также получил ранения - мужчина отстреливался из травматического оружия. Гончар был госпитализирован в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.


Ранее полиция сообщила о задержании мужчины, который совершил нападение на офис ВО "Черкащане", не называя его личность.


источник: korrespondent.net
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