Черкасского депутата убил его бывший охранник (ВИДЕО)

По данным СМИ, мужчина дважды выстрелил в грудь и голову депутата, после чего отстреливался от полиции.





Депутат Черкасского облсовета от ВО Батькивщина Сергей Гура был убит его бывшим охранником Николаем Гончаром. Об этом сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах.





"В 18:20 в помещении офиса на ул. Крещатик, 221, состоялась стычка между Гурой и гражданином Николаем Гончаром, который ранее работал охранником Гуры. В результате последний, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с Гурой", - рассказал один из правоохранителей.





По данным издания Обозреватель, Гончар дважды выстрелил в грудь и голову депутата.





Сам нападавший также получил ранения - мужчина отстреливался из травматического оружия. Гончар был госпитализирован в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.







