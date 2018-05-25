День Киева 2018: афиша праздничных мероприятий

Последние выходные мая в 2018 году оказались очень насыщенными событиями. Так, кроме Дня Киева – 27 мая – в столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, а 27 мая отмечается христианский праздник Троица, по случаю которого понедельник, 28 мая, также будет выходным днем. Поэтому мероприятия ко Дню рождения столицы растянутся на все выходные 26-28 мая.

День Киева 2018: афиша мероприятий

Финал Лиги Чемпионов УЕФА и финал лиги чемпионов УЕФА среди женщин

В мужском финале 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" сойдутся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Женский финал – между немецким "Вольфсбургом" и французским "Олимпиком" состоится 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского.



Фестиваль чемпионов – афиша на 24 мая

В рамках двух масштабных спортивных событий Европы, на Крещатике, с 24 по 26 мая, пройдет Фестиваль чемпионов. В течение четырех дней желающие получат возможность сфотографироваться с кубками обоих турниров. Здесь установят футбольное поле, на котором проведут Матч легенд с участием топовых футболистов, а в последней игре анонсировано участие мэра Виталия Кличко и легенды мирового бокса – Владимира Кличко.



Фестиваль чемпионов – афиша на 25 мая

На фестивале будут организованы концерты украинских и зарубежных исполнителей, будут проводиться конкурсы, на которых разыграют билеты на матч.



Фестиваль чемпионов – афиша на 26 мая

24 мая на сцене фан-зоны на Крещатике выступят многие коллективы, в частности "ДахаБраха" и "ТНМК". 25 мая можно будет послушать Kill the Buzz и Hаrdwell. 26 мая запланировано выступление Fontaliza, Carte Blanche, Indytronics, DJ Omnia.



Фестиваль чемпионов – афиша на 27 мая

Также напомним, что перед женским финалом ЛЧ будет выступать TAYANNA, а перед матчем "Реал" – "Ливерпуль" – британская поп-звезда Dua Lipa и дуэт виолончелистов 2Cellos.

Фестиваль украинского крафтового пива Craft Beer Fest

25-27 мая будет на территории ВДНХ пройдет масштабный в Украине фестиваль пивоварения. В одном месте соберутся около 30 пивоваренных компаний, которые представят более сотни видов пива.



День Киева 2018: фестиваль украинского крафтового пива Craft Beer Fest – 25-27 мая

Конкурс красоты "Мисс Киев"

25 мая в 19.00 в ивент-холл Freedom пройдет финал ежегодного конкурса красоты. За корону первой красавицы будут бороться 16 участниц из разных регионов страны.



День Киева 2018: конкурс красоты "Мисс Киев"

Фестиваль мороженого

В Украинском доме (Крещатик, 2) – 26-27 мая ко Дню Киева будет проходить ярмарка мороженого. Здесь представят лучшую продукцию в широком ассортименте от самых известных отечественных производителей мороженого. Запланированы также концерт, лотереи, конкурсы, викторины, будут работать фотозоны.



День Киева 2018: фестиваль мороженого

Детские велогонка "Чудогонка" и регата "Кубок Папы"

В Парке партизанской славы 26 мая пройдут очередные велосоревнования для детей от 2 до 15 лет. Медали и призы получат все участники акции, детям гарантируют развлекательную и познавательную программу. Начало в 9:30.



День Киева 2018: детская велогонка "Чудогонка"

26 мая в яхт-клубе "Оболонь" на базе СДЮШОР по парусному спорту пройдет детская регата "Кубок Папы". Участвуют дети от 10 до 16 лет. Начало в 9:00.

Грандиозный концерт

27 мая в центре Киева с 13:00 и до 21:00 запланировано выступление трех оркестров, шоу маршевых барабанов и шоу на цимбалах, VJ-шоу и DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы и флешмобы.

Выставка тюльпанов "Вокруг света"

В воскресенье, 27 мая, выставка, которая длилась месяц, закончится. На Певческом поле в последний раз можно посмотреть на уникальные инсталляции из цветов, посетить цветочную ярмарку и принять участие в интересных мастер-классах.



День Киева 2018: выставка тюльпанов "Вокруг света"

"Пробег под каштанами"

26-й "Пробег под каштанами", в котором принимают участие профессиональные бегуны, стартует от Михайловской площади. 3 июня здесь соберутся те, кто готов пробежаться по маршруту: Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – разворот по ул. Крещатик и в обратном направлении, финиш – на Михайловской площади.



День Киева 2018: "Пробег под каштанами"

Для людей без специальной подготовки организаторы подготовили "Благотворительный пробег", для людей с ограниченными физическими возможностями – "Забег мужественных", для детей от полугода до 14 месяцев – "Пробег в ходунках" и "Детский забег" для детей до 15 лет.

На собранные средства будет приобретено оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Folk Ukraine на Софийской площади

На площади с 25 по 28 мая будут танцевать латино, танго, вальс и украинский танец. В субботу после восьми вечера выступят Тayanna и Мария Яремчук, а в воскресенье – MamaRika и Pianoboy. Также здесь будет установлен торт высотой в 9 метров.



Pianoboy

Праздник воздушных змеев

27 мая можно будет запустить летающего змея и научить детвору управлять этим летательным аппаратом. Попробовать это можно будет в двух местах – музей народной архитектуры и быта Пирогово, регистрация на мероприятие начинается в 10:00, и на площади Конституции возле Верховной Рады с 9:00 до 18:00.



День Киева 2018: праздник воздушных змеев в Пирогово

Дегустация чачи на Певческом поле

Поскольку 26 мая – День независимости Грузии, 27-28 мая в Киеве устроят грандиозный фестиваль "День Независимости Грузии в Украине". По словам организаторов, каждый желающий сможет поднять бокал вина и стать частью истории, которая официально войдет в Книгу рекордов Украины. Празднование пройдет 27 мая на Певческом поле. Начало – в 11:00.



День Киева 2018: дегустация чачи на Певческом поле

Источник: 24tv.ua

