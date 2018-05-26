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Украина
26 мая 18, 11:51
Посольство РФ в Киеве подсветили изображением Сенцова
Посольство РФ
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На здание посольства спроектировали языки огня с изображениями украинских политзаключенных в РФ

В ночь на 26 мая в Киеве подсветили здание посольства России в Украине языками пламени с изображением украинского политзаключенного Олега Сенцова и других политических заключенных. 

Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Здание "подожгли" с помощью проектора. На акцию пришли несколько десятков людей, в том числе и бывший политический узник Кремля Геннадий Афанасьев.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.
liga.net
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