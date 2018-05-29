Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.53
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.11
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 мая 18, 10:17
Полиция приставит охрану к экс-главе "Правого сектора"
Стерненко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, также они должны охранять его девушку.

Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко предоставят охрану.

Об этом изданию Odessa.Online 28 мая сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, говорится в публикации. Также они должны охранять его девушку.

24 мая активист сообщил о покушении на себя. Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом активист нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй человек сбежал.

Погибший участник конфликта был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. 25 мая полиция задержала мужчину, который скрылся с места происшествия. Позже его отпустили без вручения подозрения.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: СТЕРНЕНКО ПРОСИТ ИЗМЕНИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО НАПАДЕНИЮ. ВИДЕО

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк отметил, что стороны конфликта "предоставляют противоположные по смыслу показания".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Отец зарезал сына из-за споров о Порошенко (ВИДЕО)
Новая дипломатия влияния Китая
В Украине более 700 населенных пунктов обесточены
Стрельба в Одессе: умер раненый полицейский
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Кировоградщине разбился автобус с горняками
noimageКанада и Эстония помогают Украине против агрессии России
noimageОБСЕ о запретах доступа границе с РФ
noimageНаемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы
noimageВ силах ООС внезапно проверили авиацию
Лента новостей