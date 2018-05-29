Полиция приставит охрану к экс-главе "Правого сектора"

Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко предоставят охрану.

Об этом изданию Odessa.Online 28 мая сообщил начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко.

Сотрудники полиции особого назначения будут охранять Стерненко в качестве свидетеля, говорится в публикации. Также они должны охранять его девушку.

24 мая активист сообщил о покушении на себя. Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом активист нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй человек сбежал.

Погибший участник конфликта был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. 25 мая полиция задержала мужчину, который скрылся с места происшествия. Позже его отпустили без вручения подозрения.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк отметил, что стороны конфликта "предоставляют противоположные по смыслу показания".