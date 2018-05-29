Черкасский депутат Сергей Гура 15 лет назад убил свою жену?

«Сумка была закопана в земле. Сложно установить точное время совершения преступления. Личность женщины пока не установлена. Необходимо провести ряд экспертиз. По их результатам будет приниматься решение об открытии уголовного производства. Да, признаки насильственной смерти присутствуют. Но это могло быть как умышленное убийство, так и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть», — сказал Грищенко.

*Место, где было найдено тело жены Сергея Гуры

Между тем местное черкасское издание antenna.com.ua сообщило о том, что обнаруженное тело может принадлежать супруге убитого 24 мая депутата Сергея Гуры (на фото в заголовке). Женщина пропала в 2003 году. Об ее исчезновении заявил 15 лет назад сам Гура.

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В полиции Черкасской области «ФАКТАМ» не подтвердили, но и не опровергли, что обнаруженное тело принадлежит пропавшей без вести супруге убитого на днях депутата. Но, как нам удалось выяснить, женщина действительно уже 15 лет находится в розыске. По основной версии, супруга Гуры весной 2003 года села в поезд Одесса — Москва и больше ее никто не видел. Поиски бесследно исчезнувшей женщины так ничего и не дали.

Интересно, что тело неизвестной было обнаружено неподалеку от дома в селе Червоная Слобода, где 15 лет назад проживал с семьей Сергей Гура.

Как пишет antenna.com.ua, именно Гура убил свою супругу: «Однажды он позвонил своему помощнику и попросил отвезти супругу в ночной клуб. Когда помощник приехал по адресу, то увидел, что по ступенькам спускается жена Сергея. Сам же Гура шел сзади. Неожиданно он достал пистолет и выстрелил женщине в затылок. Когда та упала, пояснил, что она будто бы много знала, и попросил спрятать тело.

Тело уложили в большую клетчатую сумку. В дороге женщина захрипела и Гура вроде бы выстрелил ей в голову еще раз.

На следующий день будущий депутат попросил своего помощника раскопать могилу жены и достать у нее из кармана мобильный телефон".

В публикации на сайте antenna.com.ua содержится предположение о том, что человеком, помогавшим прятать тело убитой женщины, был некий Николай Гончар — давний знакомый Гуры и его же кум. Тот самый Николай Гончар, который спустя 15 лет подозревается в убийстве депутата Сергея Гуры.

*Николай Гончар

Волонтер Родион Шовкошитый на своей странице в Facebook написал о том, что Сергей Гура был в свое время известным криминальным авторитетом.

«Он стал авторитетным бандитом. Отжимал бизнес у других, требовал деньги, убивал, насиловал, калечил — короче, все, как в учебнике», — пишет Шовкошитный. Согласно его посту в соцсети, волонтеру стало известно о том, что именно Сергей Гура убил в 2003 году свою супругу, а его кум Николай Гончар, с которым они до этого дружили 15 лет, был свидетелем преступления.

Родион Шовкошитый также упоминает о том, что в свое время сам Гура будто бы работал водителем у криминального авторитета. Но после того как отбил у босса девушку, был изгнан с этой работы.

Думается, что в ближайшее время правоохранители расскажут о том, что же на самом деле стало причиной убийства депутата Гуры и правда ли то, о чем сейчас пишут в СМИ: причастен ли сам депутат к преступлению. Но примечательно, что спустя 15 лет правоохранители обнаружили тело пропавшей без вести женщины аккурат на следующий день после задержания возможного свидетеля этого преступления.

Фото antenna.com.ua