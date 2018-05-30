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Новости
Украина
29 мая 18, 22:35
В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко
Аркадий Бабченко
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Раненого журналиста обнаружила в квартире его супруга
В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Она тут же вызвала скорую помощь. Журналист умер по дороге в больницу, сообщил представитель полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что Бабченко получил ранение в спину. 



Позже выяснили, убийца поджидал журналиста на лестничной клетке

"Сегодня, 29 мая, в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и друг Украины", - сообщил в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

Геращенко написал, что  Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По словам Геращенко, расследовать убийство будут лучшие следователи.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.


Источник: liga.net
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