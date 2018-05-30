В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве, в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.





По его словам, окровавленного журналиста обнаружила в квартире его супруга. Она тут же вызвала скорую помощь. Журналист умер по дороге в больницу, сообщил представитель полиции.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.





Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что Бабченко получил ранение в спину.









Позже выяснили, убийца поджидал журналиста на лестничной клетке

"Сегодня, 29 мая, в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и друг Украины", - сообщил в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

Геращенко написал, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По словам Геращенко, расследовать убийство будут лучшие следователи.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.





