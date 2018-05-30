Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста





Замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем Facebook написал: стреляли в доме, в спину, увезли в больницу. В полиции позже уточнили – потерпевший умер в карете скорой.





"Это не бытовое убийство. Это уже точно. Это заказное убийство", - сказал высокопоставленный источник в МВД.





Бабченко – оппозиционер российских властей, в 2012-м против в РФ открыли дело за "призыв к массовым беспорядкам". В связи с неоднократными угрозами (как сам он заявлял) уехал из России: сначала жил в Чехии, потом в Израиле, а с 2017-го – в Украине. В своем Facebook он часто и остро высказывался против России-агрессора, россиян, "которые в своей стране просрали все", осуждал вторжение в Донбасс и аннексию Крыма. Кроме того, он собирал деньги на нужды ВСУ и медиков, работающих на передовой.





Далее – цитаты из последних постов Бабченко в соцсети о России, Украине и войне.





- Вы говорите, что эти выборы нелегитимны, потому что не допущен Навальный. А если бы был допущен - всё, вы бы согласились с их легитимизацией? Нет у вас никакого ни Ганди, ни Манделы. Это не Украина не Россия. Это России еще до Украины, как ползком до Пекина.





- Попытка строить из себя СМИ там, где СМИ не может быть в принципе, сегодня выглядит просто невероятно смешно. "Срочная новость! Путин официально стал Президентом!"...Мне кажется, самым популярным СМИ в нынешней России может стать по-настоящему честное СМИ, которое напишет одну единственную фразу: "В Мордоре сегодня ничерта не изменилось.









- А знаете, что реально вызывает недоумение и вот прям раздражает до чесотки? Жители воюющей страны, обличающие израильскую военщину за события в Газе. Вот, казалось бы, у тебя пятый год под боком ровно такой же Хамас с ровно таким же скрепным духовным миром, вроде, все уже должно быть понятно. Неа. Ни хрена.





- Олег Сенцов голодает не за себя, а за освобождение всех заключенных, не забывайте об этом…Страшно. Сегодня девятый день голодовки.





- В Сверхдержавии в бараках мужик провалился в придомовой сортир на улице. Чувак с пивом зашел отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся, и дальше пошел бухать. Мужик утонул…Там реально вот так.





- Как же у них в заднице-то болит от самого факта, что человек может свободно трудиться, свободно зарабатывать и свободно распоряжаться своими деньгами. Они же только из кормушки хлебать умеют. Самостоятельно-то никто из них ни на что не способен.





- До тех пор, пока вы не выйдете с фотографиями десяти тысяч убитых вашей страной украинцев, все эти ваши "Бессмертные полки" - говно лицемерное.





Сегодня утром Бабченко написал свой последний пост:





- Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.



