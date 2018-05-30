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Новости
Украина
29 мая 18, 22:58
Соцсети: Бабченко – сакральная жертва перед Чемпионатом мира
Бабченко
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Журналиста убили выстрелом в спину в собственной же квартире.

Вечером 29 мая в украинской столице был убит известный журналист Аркадий Бабченко. Корреспонденту выстрелили в спину в его же квартире. Все произошло, когда его супруга находилась в ванной. По словам женщины, она только услышала несколько хлопков.

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на произошедшее. Убийство Бабченко активно обсуждают как в Украине, так и в России. Также политики и блогеры выражают соболезнования близким журналиста.

Аркадий Бабченко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял все, предупреждал, уехал – и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?

Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину.

Аркадий…

— Дмитрий Гудков (@gudkovd) 29 мая 2018 г.

В Киеве убит Аркадий Бабченко. Вот и сакральная жертва перед Чемпионатом мира

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 29 мая 2018 г.

    

Убит Аркадий Бабченко. Нет больше смысла тратиться на слова...

— Mark Feygin (@FeyginMark) 29 мая 2018 г.

Бабченко. Мне больно.

— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 мая 2018 г.

Журналист Аркадий Бабченко застрелен в спину в своей киевской квартире

— Алексей Венедиктов (@aavst) 29 мая 2018 г.

Путінська банда вбивала, вбиває і вбиватиме. Без жалю, без совісті, без кордонів. Якщо їх не зупинить цивілізований світ, вони зупинять цивілізацію.

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 29 мая 2018 г.

Аркадий Бабченко. Ну как же так?!?!(((

— Mustafa Nayyem (@mefimus) 29 мая 2018 г.
kp.ua
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