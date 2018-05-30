Соцсети: Бабченко – сакральная жертва перед Чемпионатом мира

Вечером 29 мая в украинской столице был убит известный журналист Аркадий Бабченко. Корреспонденту выстрелили в спину в его же квартире. Все произошло, когда его супруга находилась в ванной. По словам женщины, она только услышала несколько хлопков.

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на произошедшее. Убийство Бабченко активно обсуждают как в Украине, так и в России. Также политики и блогеры выражают соболезнования близким журналиста.

Аркадий Бабченко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял все, предупреждал, уехал – и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?



Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину.



Аркадий…

В Киеве убит Аркадий Бабченко. Вот и сакральная жертва перед Чемпионатом мира

Убит Аркадий Бабченко. Нет больше смысла тратиться на слова...