Соцсети: Бабченко – сакральная жертва перед Чемпионатом мира

Вечером 29 мая в украинской столице был убит известный журналист Аркадий Бабченко. Корреспонденту выстрелили в спину в его же квартире. Все произошло, когда его супруга находилась в ванной. По словам женщины, она только услышала несколько хлопков.
Пользователи соцсетей моментально отреагировали на произошедшее. Убийство Бабченко активно обсуждают как в Украине, так и в России. Также политики и блогеры выражают соболезнования близким журналиста.
Аркадий Бабченко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял все, предупреждал, уехал – и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?
Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину.
Аркадий…
В Киеве убит Аркадий Бабченко. Вот и сакральная жертва перед Чемпионатом мира— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 29 мая 2018 г.
Убит Аркадий Бабченко. Нет больше смысла тратиться на слова...— Mark Feygin (@FeyginMark) 29 мая 2018 г.
Бабченко. Мне больно.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 мая 2018 г.
Журналист Аркадий Бабченко застрелен в спину в своей киевской квартире— Алексей Венедиктов (@aavst) 29 мая 2018 г.
Путінська банда вбивала, вбиває і вбиватиме. Без жалю, без совісті, без кордонів. Якщо їх не зупинить цивілізований світ, вони зупинять цивілізацію.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 29 мая 2018 г.
Аркадий Бабченко. Ну как же так?!?!(((— Mustafa Nayyem (@mefimus) 29 мая 2018 г.
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