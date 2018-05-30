Убийство Бабченко: полиция рассматривает две версии

Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.





По словам Крищенко, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.





На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: "Мы не готовы сказать, полиция рассматривает место происшествия".









Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.





Бабченко работал телеведущим на канале ATR.



