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Новости
Украина
30 мая 18, 11:26
Убийство Бабченко: Омелян призвал сжечь Москву и Кремль
Омелян
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Омелян назвал Россию империей варваров, целью которой является тотальное уничтожение всего, что не подчиняется ее режиму.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко заявил, что Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать, их необходимо только сжечь.

Об это он написал в Facebook.

“Цель империи варваров - разрушить все, что они не способны подчинить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. Случайные смерти и банальные пули убийц“, - отметил министр.

Напомним, 30 мая премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность в том, что за убийством российского журналиста Аркадия Бабченко стоит Кремль.

Ранее, 29 мая, в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело об убийстве журналиста. До этого, начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция рассматривает среди версий причин убийства профессиональную деятельность и гражданскую позицию.
bigmir.net
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