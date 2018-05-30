СБУ:Организатор покушения на Бабченко планировал 30 убийств

Организатор готовившегося покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал ликвидировать 30 человек на территории Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве в среду, 30 мая.
"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения – вдумайтесь в цифру – 30 лиц на территории Украины. Покушение на Бабченко – это пробный заказ. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", – сказал Грицак.
По его словам, для совершения убийства Бабченко российскими спецслужбами был завербован бывший участник АТО, которому предложили $30 тысяч.
Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко оказался жив. Он появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ и извинился перед своей женой.
Напомним, вечером 29 мая сообщалось, что в Киеве на пороге собственной квартиры застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он был убит на пороге собственной квартиры.