СБУ:Организатор покушения на Бабченко планировал 30 убийств

Организатор готовившегося покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал ликвидировать 30 человек на территории Украины. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве в среду, 30 мая.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения – вдумайтесь в цифру – 30 лиц на территории Украины. Покушение на Бабченко – это пробный заказ. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", – сказал Грицак.