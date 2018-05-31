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Новости
Украина
31 мая 18, 17:06
Порошенко рассказал, как будут освобождать Донбасс
Порошенко
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Петр Порошенко подчеркивает неприемлемость решения конфликта на Донбассе путем военного наступления или капитуляции Киева.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о неприемлемости разрешения конфликта на Донбассе как путем капитуляции, так и идеи военного наступления.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляции", - заявил П.Порошенко на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинский".
telegraf.com.ua
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