Порошенко рассказал, как будут освобождать Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о неприемлемости разрешения конфликта на Донбассе как путем капитуляции, так и идеи военного наступления.

"Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность – капитуляции", - заявил П.Порошенко на празднике последнего звонка в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области в четверг.

При этом глава государства подчеркнул: "Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинский".