Должностных лиц Госпогранслужбы поймали на взятке. ФОТО

В Харькове в субботу, 2 июня, правоохранительные органы задержали двух должностных лиц Госпогранслужбы во время передачи второй части взятки в размере 12 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностное лицо Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления по предварительному сговору группой лиц требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тысяч долларов США за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы.





"Сейчас изучается вопрос причастности к этой оборудке должностных лиц Восточного регионального управления и администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Госпогранслужбе.





Должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды.