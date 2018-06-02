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Украина
2 июня 18, 20:38
Должностных лиц Госпогранслужбы поймали на взятке. ФОТО
Взятка
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Должностные лица требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тысяч долларов США.

В Харькове в субботу, 2 июня, правоохранительные органы задержали двух должностных лиц Госпогранслужбы во время передачи второй части взятки в размере 12 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностное лицо Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления по предварительному сговору группой лиц требовали и получили от военнослужащего Сумского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 17 тысяч долларов США за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы.


"Сейчас изучается вопрос причастности к этой оборудке должностных лиц Восточного регионального управления и администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Госпогранслужбе.


Должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды.

 
Korrespondent
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