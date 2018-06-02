О состоянии голодающего Сенцова рассказала сестра

В осужденного в Росиии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 20 день, выпадают зубы и волосы. Об этом в субботу, 2 июня, рассказала сестра Сенцова Наталия Каплан в интервью журналистам после выступления на акции в его поддержку, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности, пишет УНИАН.

По словам Каплан, Сенцов бледный, теряет зубы, теряет волосы.

"Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила: "Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой - о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра".

Сестра Сенцова также сообщила, что политзаключенный отказывается от свиданий.

"Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал", - добавила она.

Напомним, 2 мая на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.