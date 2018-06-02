Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.45
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 июня 18, 20:50
О состоянии голодающего Сенцова рассказала сестра
Сенцов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сестра украинского режиссера отметила, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Сенцов теряет зубы и волосы.

В осужденного в Росиии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 20 день, выпадают зубы и волосы. Об этом в субботу, 2 июня, рассказала сестра Сенцова Наталия Каплан в интервью журналистам после выступления на акции в его поддержку, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности, пишет УНИАН.

По словам Каплан, Сенцов бледный, теряет зубы, теряет волосы.

"Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила: "Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой - о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра".

Сестра Сенцова также сообщила, что политзаключенный отказывается от свиданий.

"Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал", - добавила она.

Напомним, 2 мая на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Госдеп США требует от РФ освободить политзаключенного Балуха
Омбудсмен РФ утверждает, что Балух питается по спецсхеме
Геращенко подвела итоги заседания ТКГ в Минске
СБУ:Организатор покушения на Бабченко планировал 30 убийств
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Столкновения на избирательном участке под Одессой. ВИДЕО
noimageВ Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО)
noimageДолжностных лиц Госпогранслужбы поймали на взятке. ФОТО
noimageНа Донбассе обстреляли поселок Южное
noimage33 обстрела позиций ООС за сутки: ранен 1 воин, - штаб
Лента новостей