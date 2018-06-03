Штурмовик ВСУ пролетел над пляжем в Кирилловке (ВИДЕО)

Над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел на предельно малой высоте. Об этом сообщил волонтер Роман Синицин, который опубликовал видео в Facebook.

"Азовское море. Кирилловка. Вроде вчера (1 июня – ред.). Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн", – написал он.

На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент есть несколько отдыхающих.

Ранее на этой неделе сообщалось, что на Донбассе прошла внезапная проверка подразделений авиации для достижения слаженности при проведении действий общевойсковых частей.