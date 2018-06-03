На Донбассе 28 обстрелов, ранены три бойца ВСУ

Активная оборона позиций ВСУ не позволила противнику улучшить тактическое положение, утверждают в штабе.





За минувшие сутки, 2 июня, подразделения сепаратистов 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранены три бойца. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 3 июня.





"Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие", – говорится в сводке штаба.









Военные отметили, что на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций ВСУ не позволила противнику улучшить тактическое положение.





"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", – заявили в штабе.





По данным украинской разведки, сепаратисты понесли потери – три человека погибли, еще трое ранены.





Напомним, за сутки 1 июня на Донбассе сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.



