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Новости
Украина
4 июня 18, 17:35
Июнь подготовил для украинцев температурные качели
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Похоже, свитера этим летом далеко прятать не стоит.

Любители летней жары утепляйтесь – в Украине снова похолодает. По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни страну будет пересекать холодный атмосферный фронт.

"Если холодный фронт приходит на разогретую территорию, то контраст холодного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом, даст хорошие температурные колебания и, соответственно, - дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы", - объясняет ситуацию синоптик.

Если во вторник температура еще будет держаться, то в среду похолодание станет ощутимым, а в ночь со среды на четверг будет совсем, как ранней весной.

"6 июня, за фронтом, в большинстве областей Украины существенно похолодает, до +15…+22 градусов! Разве на Юге в среду еще побудут летние дожди и +28 градусов. В среду, 6 июня, в столице осадки прекратятся, температура воздуха снизится до +18…+21 градуса. В ночь на 7 июня будет очень холодно, +7…+10 градусов (на юге теплее), поэтому утром 7 июня не бегите смотреть, как выросли ваши цуккини или огурчики, они в четверг отдыхать", - говорит Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, закончится неделя также на дождливой и холодной ноте: +22…+24 днем и +13…+14 ночью.
kp.ua
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