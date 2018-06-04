Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.47
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 июня 18, 17:44
Надежда Савченко требует повторной "дуэли" с полиграфом
Надежда Савченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подозреваемая в терроризме требует новой экспертизы на детекторе лжи в присутствии иностранцев, эксперты считают, что у нее есть шансы.

СБУ неожиданно раскрыла тайну следствия по поводу результатов проверки Надежды Савченко на детекторе лжи. Как сообщает пресс-служба ведомства, экспертиза подтвердила все грехи, в которых уличили народного депутата. 

В частности, полиграф показал, что Савченко таки готовила теракты в Раде и правительственном квартале, обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и лично его готовила, обсуждая коварные планы с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном (находится сейчас в Лукьяновском СИЗО). Помимо это Савченко разработала четкий план убийства руководства страны и распределяла роли среди сообщников.

В ответ на обвинения сама Надежда устами своей пресс-службы разразилась разоблачениями. Во-первых, она заявила, что СБУ не представила ни одного подтверждающего документа относительно выводов экспертизы и назвала улики голословными. Во-вторых, съязвила по поводу "провалившегося голосования в ВР за Антикоррупционный суд и позорной операции СБУ с организацией фейкового убийства журналиста Бабченко".

Читайте также: ПОЛИГРАФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО САВЧЕНКО ГОТОВИЛА ТЕРАКТ

Савченко требует продолжения дуэли и новой экспертизы с привлечением иностранных экспертов.

Известный полиграфолог Лигия Бауэр считает это разумным выходом.

- Я не могу комментировать конкретный случай, так как не следила за всем, что касалось уголовного производства. Могу только отметить, что такие выводы должны делаться очень и очень осторожно, особенно в заполитизированных делах, - отмечает эксперт. - Я бы тоже потребовала проведения еще одного исследования, чтобы удостовериться в точности и правильности выводов полиграфа. Учитывая состояние Савченко в момент проверки (Надежда ненадолго прервала голодовку и не успела оправиться. – Ред.), в суде эту экспертизу разобьют в пух и прах.

Напомним, ради нового сражения с полиграфом Савченко даже вышла из своей 70-дневной голодовки и сейчас набирается сил. В то же время юристы считают, что ее усилия могут быть напрасными.

- Показания полиграфа так же легко подтасовать, как и любые другие, ведь экспертизу проводят государственные, то есть связанные со следствием специалисты, - отмечает адвокат Алексей Сиротин. – К этому следует добавить, что показаниям полиграфа дают от 80 до 96 процентов гарантии. Он не дает ответов "да" или "нет", а лишь трактует как ложь все показатели ниже условной черты.

В любом случае, отмечает юрист, следствие не может строить выводы на показаниях полиграфа и вынуждено искать другие доказательства. Полиграф в Украине находится за рамками Уголовного-процессуального кодекса.
kp.ua
Ещё по теме:
Навальный: "России нужно ядерное равновесие с США"
Какой эффект возымеют британские санкции против России?
В базу Миротворца внесли Савченко
Дело Надежды Савченко: хроника событий (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ
noimageИюнь подготовил для украинцев температурные качели
noimageRoshen почти на четверть увеличил экспорт в страны ЕС
noimageПолиграф подтвердил, что Савченко готовила теракт
noimageВ Киеве из гранатомета расстреляли ритуальное бюро (ВИДЕО)
Лента новостей