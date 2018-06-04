Надежда Савченко требует повторной "дуэли" с полиграфом

СБУ неожиданно раскрыла тайну следствия по поводу результатов проверки Надежды Савченко на детекторе лжи. Как сообщает пресс-служба ведомства, экспертиза подтвердила все грехи, в которых уличили народного депутата.

В частности, полиграф показал, что Савченко таки готовила теракты в Раде и правительственном квартале, обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и лично его готовила, обсуждая коварные планы с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном (находится сейчас в Лукьяновском СИЗО). Помимо это Савченко разработала четкий план убийства руководства страны и распределяла роли среди сообщников.

В ответ на обвинения сама Надежда устами своей пресс-службы разразилась разоблачениями. Во-первых, она заявила, что СБУ не представила ни одного подтверждающего документа относительно выводов экспертизы и назвала улики голословными. Во-вторых, съязвила по поводу "провалившегося голосования в ВР за Антикоррупционный суд и позорной операции СБУ с организацией фейкового убийства журналиста Бабченко".

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Савченко требует продолжения дуэли и новой экспертизы с привлечением иностранных экспертов.

Известный полиграфолог Лигия Бауэр считает это разумным выходом.

- Я не могу комментировать конкретный случай, так как не следила за всем, что касалось уголовного производства. Могу только отметить, что такие выводы должны делаться очень и очень осторожно, особенно в заполитизированных делах, - отмечает эксперт. - Я бы тоже потребовала проведения еще одного исследования, чтобы удостовериться в точности и правильности выводов полиграфа. Учитывая состояние Савченко в момент проверки (Надежда ненадолго прервала голодовку и не успела оправиться. – Ред.), в суде эту экспертизу разобьют в пух и прах.

Напомним, ради нового сражения с полиграфом Савченко даже вышла из своей 70-дневной голодовки и сейчас набирается сил. В то же время юристы считают, что ее усилия могут быть напрасными.

- Показания полиграфа так же легко подтасовать, как и любые другие, ведь экспертизу проводят государственные, то есть связанные со следствием специалисты, - отмечает адвокат Алексей Сиротин. – К этому следует добавить, что показаниям полиграфа дают от 80 до 96 процентов гарантии. Он не дает ответов "да" или "нет", а лишь трактует как ложь все показатели ниже условной черты.

В любом случае, отмечает юрист, следствие не может строить выводы на показаниях полиграфа и вынуждено искать другие доказательства. Полиграф в Украине находится за рамками Уголовного-процессуального кодекса.