Глава Донецкой ОГА Жебривский подал в отставку

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Ровно три года назад Президент назначил меня председателем Донецкой областной государственной администрации, руководителем областной военно-гражданской администрации. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов — "Опорная школа", "Украинский донецкий куркуль", обеспечить жильем детей-сирот, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства", — сообщил он.

По словам чиновника, до конца года в области откроют 30 опорных школ. Кроме того, за это время в регионе было много сделано для развития малого бизнеса — более полутора сотен мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей.

Увольнение Павла Жебривского уже прокомментировали в Донецкой ОГА.

"Павел Иванович нас покидает. В четверг будут нового главу представлять. Пока нет понимания, кто это будет", — сообщили там.

Пресс-секретарь председателя Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко уточнила, что Павел Жебривский сам подал заявление об отставке и президент ее принял.

Среди вероятных кандидатов на эту должность ранее назывался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишет "ОстроВ".

Жебривский рассказал, что 9 июня подал президенту президенту Порошенко прошение об отставке, которое глава государства принял. В среду, 13 июня, заявление чиновника должен рассмотреть Кабинет министров.

Официального подтверждения информации об увольнении главы Донецкой ОГА на сайте президента Украины на данный момент нет.

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