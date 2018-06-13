Новолуние 13 июня: кого ожидают перемены

Астрологи, рекомендуют окончательно разобраться в достигнутом, убрать хаос из своей жизни и исправить все ошибки и недоделки, чтобы в дальнейшем они не мешали нам уверенно идти к своей цели.





Чего стоит ждать в ближайшие дни Новолуния





Луна в Близнецах действует на людей в основном положительно. Она оказывает помощь в поисках друзей, позволяет получить положительную оценку окружающих, способствует принятию определенного места в коллективе, адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, объединением людей, имеющих общие взгляды на жизнь. Время, когда Луна в Близнецах, удобно для того, чтобы получать и обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки.





А вот финансовые вопросы, сделки и крупные покупки, лучше отложить на конец недели, когда влияние Новолуния пойдет на спад.





Новолуние - это время перехода, когда мы можем принять решение внести коррективы в свою жизнь, например, избавиться от вредных привычек, изменить образ жизни.





Также сейчас мы имеем прекрасную возможность избавиться от балласта. Нужно усилием воли отсечь тех людей, которые тянут из нас энергию или даже непонятно как вообще оказались рядом с нами, так как никаких точек соприкосновения, общих интересов у вас с ними нет.





Не секрет, что Луна имеет большое влияние на работу человеческого организма. К сожалению, именно в период Новолуния повышается риск инфарктов и инсультов. Поэтому людям страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно соблюдать особую осторожность.





Женщины в период июньского Новолуния могут быть капризны, уязвимы и обидчивы, страдать перепадами настроения. Мужчины же могут быть весьма агрессивны, а их умственные и физические способности снизятся. Все это может приводить к конфликтам. Поэтому постарайтесь проявлять осознанность и уравновешенность. Чаще бывайте на природе, занимайтесь духовными практиками.



