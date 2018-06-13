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Новости
Украина
13 июня 18, 14:34
Художник из Днепра создал альтернативный календарь ЧМ-2018
календарь ЧМ-2018
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В сети появился альтернативное расписание Чемпионата мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

В сети появился альтернативное расписание Чемпионата мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Соответствующее изображение разместил в Facebook дизайнер и художник из Днепра Алексей Пылев, передает Цензор.НЕТ.

Каждый день чемпионата он обозначил соответствующими преступлениями Российской Федерации на Донбассе в течение 2014-2018 годов.

"Хотите посмотреть футбольчик, потому что "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - написал он.

Пылев также отметил, что брал информацию из открытых источников, в связи с чем возможны неточности в цифрах.

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censor.net.ua
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